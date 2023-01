Stiri pe aceeasi tema

- Daca tancurile rusesti ar ajunge la Kiev, ar incepe al „Treilea Razboi Mondial”, a declarat vineri ministrul italian al apararii, Guido Crosetto, in cadrul unei conferinte la Roma pe tema „Perspective europene pentru o aparare comuna”, relateaza EFE.

- Daca tancurile rusesti ar ajunge la Kiev, ar incepe al "Treilea Razboi Mondial", a declarat vineri ministrul italian al apararii, Guido Crosetto, in cadrul unei conferinte la Roma pe tema "Perspective europene pentru o aparare comuna", relateaza EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Daca tancurile rusesti ar ajunge la Kiev, ar incepe „Al Treilea Razboi Mondial”, a declarat, vineri, ministrul italian al apararii, Guido Crosetto, in cadrul unei conferinte la Roma pe tema „Perspective europene pentru o aparare comuna”.

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat marți ca țarile aliate Ucrainei care dispun de tancuri grele Leopard ar putea incepe sa antreneze trupele ucrainene in utilizarea acestora, chiar daca Germania nu și-a dat inca aprobarea pentru livrarea lor catre Kiev. „Am incurajat in mod expres…

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, se așteapta ca razboiul sa se termine cat mai curand posibil si pledeaza pentru negocieri de pace, estimand ca noul premier italian, Giorgia Meloni, poate juca in acest sens un rol „non-marginal”, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a adoptat un ton precaut cu privire la posibilitatea ca tara sa sa furnizeze Ucrainei sisteme de aparare aeriana, informeaza News.ro. Intr-un interviu acordat ziarului "Il Messaggero", Crosetto a declarat ca sistemele de aparare aeriana solicitate de…

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat marti intr-un interviu pentru televiziunea nationala ca partenerii occidentali lucreaza pentru aprovizionarea cu armament a tarii sale si deja au fost incheiate pentru 2023 numeroase contracte pentru furnizarea de arme si