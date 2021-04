Stiri pe aceeasi tema

- Cu tacamul pe ecranul telefonului, ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a indicat cele trei poziții unde au ajuns trupele rusești la proximitatea cu estul Ucrainei: Voronej, Rostov și Crimeea - Azov.La doar o zi dupa ce Rusia a sunat retragerea trupelor masate la granița ucraineana, ministrul…

- Romania, Polonia și Turcia au discutat masuri de sprijin pentru Ucraina Bogdan Aurescu. Foto: gov.ro. Miniștrii de externe din România, Polonia și Turcia au stabilit vineri, 23 aprilie, la Reuniunea trilaterala de la București masuri de dezamorsare a situației tensionate din zona…

- NATO are nevoie de un nou concept strategic care sa reflecte realitațile actuale, spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, cu ocazia trilateralei de la București pe teme de securitate Romania – Polonia – Turcia, la care au fost invitate Ucraina și Georgia.Șeful diplomației romane a apreciat ca retragerea…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va gazdui la București, in perioada 22-23 aprilie 2021, o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a ministrilor afacerilor externe din Polonia, Romania și Turcia. Astfel, ministrul Bogdan Aurescu ii va gazdui la București pe ministrul afacerilor externe…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va gazdui, la Bucuresti, in perioada 22-23 aprilie 2021, reuniunea Trilateralei pe teme de securitate a ministrilor afacerilor externe din Romania, Polonia si Turcia.

- Statele Unite iau in considerare trimiterea unui efectiv numeros de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele cateva saptamani, intr-o demonstratie de sustinere a Ucrainei pe fondul prezentei militare crescute a Rusiei la granita de est a Ucrainei, a declarat pentru CNN un oficial al apararii. NATO…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o intervenție luni, 22 februarie 2021, in sistem videoconferința, in cadrul ceremoniei de deschidere a proiectului „Call of Diplomacy”, organizat de Asociația Europeana a Studenților in Drept (ELSA București). Proiectul, aflat la cea de-a V-a ediție,…

- CHIȘINAU, 22 feb - Sputnik. In ultimele doua decenii, Moldova a „flirtat” oarecum cu NATO, desfașurand misiuni umanitare comune, precum și permițand Alianței Nord-Atlantice sa iși deschida biroul de reprezentare la Chișinau. © Sputnik / Алексей ВитвицкийStoltenberg: NATO s-a consolidat considerabil…