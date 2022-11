Stiri pe aceeasi tema

- Charles Michel a facut marți (15 noiembrie) apel pentru a „convinge toți partenerii din Grupul celor 20 (G20) sa exercite mai multa presiune asupra Rusiei” in legatura cu invazia acesteia in Ucraina și a criticat Moscova pentru ca a declanșat o criza energetica și alimentara mondiala printr-un razboi…

- Daca este sa credem ce scrie ”The Wall Street Journal”, Jake Sullivan, consilierul Casei Albe pentru problemele securitații naționale, ar fi avut in ultimele saptamani mai multe contacte cu doua personalitați-cheie din anturajul lui Vladimir Putin. Inseamna ca, in ciuda razboiului din Ucraina, intre…

- La opt luni de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj catre cetațenii sai, catre Occident, dar și catre Vladimir Putin, caruia ii reproșeaza toate dramele prin care lumea a trecut de atata timp incoace, din cauza ambiției sale teritoriale. Cu toate riscurile…

- Giorgia Meloni a fost investita sambata (22 octombrie) in funcția de prim-ministru al Italiei, alaturi de echipa sa de miniștri, oferind astfel țarii „cel mai de dreapta” guvern de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Meloni, șefa formațiunii naționaliste Frații Italiei, a caștigat alegerile de luna…

- Vladimir Putin a fost incolțit, așa ca pe zi ce trece devine din ce in ce mai probabil sa foloseasca arme nucleare tactice – spune fostul ofițer CIA Robert Baer. Intr-un interviu acordat CNN, fostul ofițer de informații a subliniat ca, avand in vedere eșecurile militare suferite de armata rusa in Ucraina,…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca Dumnezeu nu indruma religiile spre razboi, o critica implicita la adresa patriarhului ortodox rus Kirill, care susține invazia Ucrainei și a boicotat o conferința a liderilor religioși, relateaza Reuters . In a doua sa zi in Kazahstan, Francisc s-a adresat celui…

- Potrivit jurnalistului, dictatorul se pregatește pentru o „noua etapa” in octombrie. Dictatorul rus Vladimir Putin a ordonat corporațiilor de stat și oligarhilor sa creeze companii militare private pentru a intensifica agresiunea armata impotriva Ucrainei și o „noua faza” de razboi. Unul dintre cei…

- Sfantul Scaun a emis, marți, o declarație pentru a clarifica poziția Papei Francisc cu privire la invazia rusa in Ucraina. O declarație despre moartea fiicei ideologului lui Vladimir Putin, saptamana trecuta, a iritat autoritațile de la Kiev. Vaticanul a clarificat poziția Papei Francisc cu privire…