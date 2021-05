Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri, 12 mai 2021, recursul declarat de Laszlo Tokes impotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti in procesul in care fostul europarlamentar i-a dat in judecata pe presedintele Klaus Iohannis si pe fostul premier Dacian Ciolos pentru retragerea Ordinului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de secretarul de stat din cadrul Ministerului de Interne Raed Arafat la decizia Curtii de Apel Bucuresti care declarase ilegal ordinul de prelungire cu 72 de ore a carantinei pentru Timisoara, in 22 martie. Decizia instantei nu mai afecteaza…

- Fostul primar al Sectorului 2 din București, Neculai Onțanu, a fost condamnat, marți, de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, potrivit G4Media.ro.Procurorii DNA l-au acuzat pe Onțanu ca a luat mita un teren de 1.500 de metri patrati, in valoare de 4,2 milioane…

- Raed Arafat – șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat vineri seara, la un post TV, ca va ataca la Inalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel prin care ordinul semnat de el, privitor la instituirea carantinei pentru 72 de ore in Timișoara, a fost anulat. „Nu este…

- „Nu este definitiva, inca nu este definitiva, mai avem Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a mai intamplat sa fie ceva anulat la Curtea de Apel și caștigat la Inalta Curte”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.Intrebat daca va ataca decizia Curții de Apel București, acesta a spus: „Fara nicio discuție”.„Motivul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat, vineri seara, ca va contesta la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) decizia Curtii de Apel Bucuresti de anulare a ordinului sau prin care a fost prelungita cu 72 de ore carantinarea municipiului…

- „Nu este definitiva, inca nu este definitiva, mai avem Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a mai intamplat sa fie ceva anulat la Curtea de Apel și caștigat la Inalta Curte”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.Intrebat daca va ataca decizia Curții de Apel București, acesta a spus: „Fara nicio discuție”.„Motivul…

- Saptamana trecuta, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a emis o hotarare – 52/A/2020 – in cazul unui dosar referitor la un verdict al Curții de Apel Bacau. Conform avocatului Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, care a semnalat aceasta decizie, Instanța suprema a constatat ca la nivelul Curții…