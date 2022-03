Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Engie, Catherine MacGregor, considera ca ar putea exista dificultați in umplerea „depozitelor in primavara și la vara, in pregatirea pentru iarna 2022-2023”. Fara gaz rusesc, am intra intr-un scenariu extrem. Daca Europa nu ar mai primi gaz rusesc , primele dificultați ar aparea…

- Daca Europa nu va mai primi gaz rusesc, primele dificultati ar aparea odata cu umplerea rezervoarelor pentru iarna viitoare, a avertizat, duminica, directorul general al companiei Engie, Catherine MacGregor, intr-un interviu pentru publicatia franceza Echos. „Adevarata problema ar fi umplerea…

- Daca Europa nu va mai primi gaz rusesc, primele dificultati ar aparea odata cu umplerea rezervoarelor pentru iarna viitoare, a avertizat, duminica, directorul general al companiei Engie, Catherine MacGregor, intr-un interviu pentru publicatia franceza Echos. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- “Adevarata problema ar fi umplerea depozitului in primavara si vara, in pregatirea pentru iarna 2022-2023”, a spus CEO-ul grupului francez. “Ar fi foarte greu sa gasesti volumele necesare si ar fi foarte greu in cazul unui conflict lung in Ucraina. In realitate, am intra atunci intr-o noua lume a energiei,…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ar putea veni, zilele urmatoare la București și la Varșovia, informeaza presa americana. Vizita vicepreședintelui SUA Kamala Harris la București și Varșovia ar urma avea loc in perioada cea mai apropiata și ar avea drept scop demonstrarea…

- Nu avem alternativa pentru a trece prin iarna viitoare fara gaz din Rusia, a aratat europarlamentarul PNL Siegfried Muresan la Profit TV. Europarlamentarul PNL a afirmat ca inca din 2005 vorbim de reducerea dependentei energetice de gazul rusesc, dar, din pacate, unele state UE, impotriva vointei UE,…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, ca ii este teama dupa ce Rusia a invadat Ucraina. “E o situatie dificila. Sunt foarte multi romani care traiesc in Ucraina, sper sa se rezolve cat mai repede aceasta situatie si oamenii care se afla in zonele critice…

- China este foarte interesata de criza din Ucraina, iar motivele sunt mai complexe decat derularea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing. Se vorbește despre schimbarea ordinii mondiale, in care Statele Unite ar urma sa fie detronate de tandemul Dragonul și Ursul, adica China și Rusia.