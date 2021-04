Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu nu se lasa și da in continuare explicații despre cifrele deceselor, susținand ca pandemia trebuie gestionata in afara sistemului medical, dar, de multe ori, datele pe care se bazau deciziile erau gresite. ”Cu stupoare ne-am dat seama aproape in fiecare saptamana…

- Pana acum, la 54 de ani, Catalin Botezatu a avut mai multe relații amoroase, unele cu care s-a laudat in spațiul public, altele pe care le-a ținut ascunse. Creatorul de moda a povestit acum despre dezamagirea pe care o simte referitor la cea mai recenta poveste de iubire in care a fost implicat. Catalin…

- Continutul video este tot mai important in online, motiv pentru care strategiile moderne de marketing se concentreaza pe productie video de calitate pentru a atinge multe dintre obiectivele propuse. Fie ca este vorba de social media, site-uri de prezentare sau site-uri destinate vanzarii de produse…

- Marcel Ciolacu l-a criticat luni seara pe premierul Florin Citu pentru ca nu l-a demis pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, dupa incidentul de la Unitatea Mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul „Victor Babes” din Capitala. „Citu a ratat iar. Trebuia sa il demita pe Vlad Voiculescu. Singurul…

- Premierul Florin Cițu a ieșit la declarații mai mult ca sa fie vazut decat sa spuna ceva concret, in legatura cu tragedia de la Victor Babeș. Nu mai mult de doua minute au durat spusele premierului. „S-a produs inca o tragedie in Romania, la Spitalul «Victor Babes», trei persoane au decedat, in acest…

- Directorul Institutului de boli cardiovasculare din Iași, Grigore Tinica, spune ca este lipsita de logica decizia autoritaților de la Chișinau de a institui stare de urgența pentru o perioada de 60 de zile. Ilustrul medic din Romania califica drept anevoios procesul de vaccinare din Republica…

- Un profesor de latina de la un colegiu din SUA a facut pe Youtube un videoclip in care canta varianta in latina a melodiei „Let it be” a celor de la The Beatles. Cantecul in limba lui Iulius Cezar a devenit un imn al pandemiei in comunitatea sa. „Ubi in pericula incido/ Mater Maria at me venit/ Dicens…

- Continutul oferit de platforma YouTube au fost pe primul loc in preferintele copiilor in ceea ce priveste cautarile pe Internet, in timpul sarbatorilor de iarna 2020-2021, arata rezultatele unui raport realizat de Kaspersky Safe Kids. Conform datelor centralizate, cele mai populare solicitari au fost…