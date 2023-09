Stiri pe aceeasi tema

- Micuța cantareața suceveana, Sara Natalia Tirnoveanu in varsta de doar 9 anișori, a reusit sa aduca acasa, „Trofeul de Aur” al renumitului și celui mai longeviv festival din țara noastra, Festivalul-Concurs „Constelația Necunoscuta”, desfașurat la Casa de Cultura a Sindicatelor „Constantin Tanase” Vaslui,…

- Printre cei care jubileaza pentru prinderea in flagrant a lui Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, se numara și protestatarul de serviciu Marian Ceaușescu. Totuși, Ceaușescu are un regret – și-ar fi dorit sa fie prezent la fața locului, probabil ca sa oracaie și sa injure. In opinia protestatarului,…

- Printre cei care jubileaza pentru prinderea in flagrant a lui Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, se numara și protestatarul de serviciu Marian Ceaușescu. Totuși, Ceaușescu are un regret – și-ar fi dorit sa fie prezent la fața locului, probabil ca sa oracaie și sa injure. In opinia protestatarului,…

- Casa de Cultura a Sindicatelor „Constantin Tanase” din Vaslui va invita vineri, 22 septembrie si sambata, 23 septembrie la cea de-a 52-a editie a Festivalului – concurs international de muzica usoara „CONSTELATIA NECUNOSCUTA”. Radio Iasi transmite video live pe radioiasi.ro si pe pagina de facebook…

- In colectia „Memoria” a Editurii „Caiete Silvane”, a aparut, cu sprijinul Consiliului Județean Salaj, Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj și al Primariei Orașului Șimleu Silvaniei, volumul semnat de profesorul Marin Stefan, „Cautatorul de cuvinte. Si de imagini…”.„Aceasta carte este una…

- Fostul ministru al Finanțelor Dan Vilceanu a declarat in cadrul unei emisiunii Tv ca PNL ar trebui sa treaca in opoziție. Daca PNL nu se opune masurilor pregatite in coaliție va disparea electoral, a susținut Vilceanu. „Daca PNL nu apara economia Romaniei, nu apara IMM-urile, nu apara instituțiile de…

- Cu toate ca lui Ceausescu ii placeau muzica populara si muzica lautareasca, a fost un moment cand acesta i-a infierat cu manie proletara pe lautari. Printr-un ordin semnat chiar de Nicolae Ceausescu in 1970, s-a trecut la restrangerea activitatii prin disponibilizari de personal pe motiv ca artistii…

- Centrul de Cultura și Arta Targu Mureș organizeaza joi, 10 august, de la ora 16.00, un eveniment special in cadrul expoziției temporare „Școli, colecționari, mecenat – Arta transilvaneana in prima jumatate a secolului XX", numit "O zi la Galeria Cetații". In cadrul evenimentului vor fi invitați managerul…