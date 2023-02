Stiri pe aceeasi tema

- Un standard pentru guvernarile de dreapta, Margaret Thatcher nu a ezitat cand a fost vorba despre taxarea marilor beneficii. Acum, in Romania, discuția aluneca in patetism, in numele corporațiilor. Distrugem economia, alungam investitorii, se striga in spațiul public in ultimele saptamani, de cand chestiunea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistența contribuabili/Servicii oferite contribuabililor, un material informativ privind modalitațile de efectuare a plaților catre ANAF. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/ AsistentaContribuabili_r/Brosura%20plati_v2023.pdf…

- Compania de Salubritate Campia Turzii a acumulat datorii la bugetul statului de aproape 1 milion de lei, conform datelor valabile la data de 31.12.2022, publicate de ANAF. Mai precis, totalul datoriilor se ridica la 963.575 lei. 746.850 lei sunt obligații fiscale principale restante, iar 216.725 lei…

- O treime din firmele austriece care activeaza pe piața din Romania au datorii la bugetul de stat. In total, acestea depașesc 390 de milioane de lei. 500 dintre ele sunt executate silit de ANAF, informeaza Digi24. „La data de 30 noiembrie a anului 2022, un numar de 2.915 contribuabili cu capital majoritar…

- Horoscop 12 ianuarie 2023. Marte iși oprește astazi retrogradarea prin zodia Gemeni, retrogradare inceputa pe data de 30 octombrie, și ne putem aștepta ca mintea sa ne fie mai clara și acțiunile mai directe, neinfranate. Marte va mai sta in zodia Gemeni pana pe 25 martie, deci ne putem aștepta la o…

- Ciprian Grosu, primarul comunei Rediu, a anuntat pe Facebook programul mijloacelor de transport de la 1 ianuarie: "Am anexat acestei postari, pe intelesul tuturor, explicatii cu privire la rutele pe care vor circula autobuzele, in ce intervale orare vor opera si care sunt statiile unde vor opri. Trebuie…

- De exemplu, la o stație de alimentare din Capitala, un litru de motorina costa acum puțin peste 8 lei, iar un litru de benzina – 6,86 lei, insa cu tot cu compensarea cu 50 de bani pe litru de carburant, care mai ramane in vigoare doar pana la finalul anului, pentru ca momentan nu a fost prelungita de…

- „O alta hotarare importanta astazi este cea prin care modificam bugetul Fondului pentru Mediu si al Agentiei Fondului pentru Mediu. Practic e acea hotarare de Guvern prin care punem in aplicare decizia luata pentru a finanta proiectele de eficienta energetica de care vor beneficia cetatenii si comunitatile…