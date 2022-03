„Da, știu, înțeleg. Îmi asum”. Apartamentul Maiei Morgenstern, la dispoziția refugiaților Actrița Maia Morgenstern anunța ca iși pune apartamentul la dispoziția refugiaților care vin in Romania din Ucraina. „M-am tot gandit. M-am hotarat”, scrie, Maia pe pagina sa de socializare. Mi-am pus la dispoziție apartamentul. Pentru oameni aflați in suferința și in nevoi. O voi face intr-un cadru organizat, prin intermediul unor organizații oficiale. Pentru a fi de folos, pentru ca bunele mele intenții sa nu fie batjocorite, pentru a nu fi trasa pe sfoara, cum s-a mai intamplat. Da, sunt perfect conștienta ca exista riscul ca unii și alții sa profite de buna credința a oamenilor de buna credința.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

