​CV-ul oficial al lui Adrian Câciu - ministrul Finanțelor Noul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, și-a publicat CV-ul pe site-ul instituției pe care o conduce. A omis totuși câteva lucruri: faptul ca a fost mason (Asociația “Marea Loja Naționala din România&" și Asociația de Administrare a Ritului Scoțian) și doua firme cu care a colaborat, respectiv Ava Policy, deținuta de Daniel Botanoiu, și Rising Power SRL (despre care nu am gasit informații la ONRC). Despre aceste lucruri HotNews.ro a scris pe 22 noiembrie.



CV Adrian Câciu - click pentru a deschide



