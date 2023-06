Stiri pe aceeasi tema

- In luna august a acestui an, Maria Constantin iși unește destinele alaturi de partenerul ei, Robert Stoica. Acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut noi dezvaluiri despre cum merg pregatirile pentru marele eveniment din viața ei.

- Cu ochii in lacrimi, Mirabela Dauer a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, realizat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre persoana care i-a fost alaturi in cele mai grele momente din viața. Ce dezvaluiri a facut artista.

- Laura Cosoi are o familie de invidiat, cu care se bucura de cele mai frumoase momente din viața ei. De curand, actrița a fost in cea mai speciala vacanța din viața ei, la Mormantul Sfant. Acolo a trait emoții intense și divine, prin care nu a mai trecut pana acum.

- Florin Raducioiu si Gica Popescu au tras concluzii dupa Romania – Belarus 2-1. Cei doi fosti mari internationali romani au vorbit despre punctele slabe ale nationalei lui Edi Iordanescu. Florin Raducioiu e de parere ca Romania are probleme in aparare, iar selectionerul Edi Iordanescu ar trebui sa ia…

- Cu toții știm ca Emi de la Noaptea Tarziu se casatorește anul acesta cu Madalina, femeia in brațele careia și-a gasit fericirea și liniștea. Cei doi indragostiți au inceput deja pregatirile pentru nunta, iar artistul ține cont de toate dorințele viitoarei soții. Ce a marturisit cantarețul, in exclusivitate…

- Importanța duratei logodnei:Dupa ce ai ales inelul de logodna și ai cerut mana partenerei tale, incepe oficial perioada de logodna, care se refera la intervalul de timp dintre logodna și casatorie.Durata logodnei poate fi importanta pentru cupluri, deoarece poate afecta relația lor și decizia de a se…

- Talentatul compozitor spaniol Enrique Granados, cel care a inființat Academia de Muzica din Barcelona, a dus o intensa viața componistica și interpretativa, a compus mult pentru pian, folosind tehnica descriptiva și elemente iberice pregnante, afirma ca „Ne ridicam mereu, ca sa uitam puterea lutului.…

- Kristiyana și Rustem vor fi nași pentru Maria Constantin și partenerul ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, Kristiyana a dat-o de gol pe artista și a spus ce dorința are aceasta pentru nunta ei. Iata ce marturisire a facut nașa cantareței despre marele eveniment!