Doua cutremure de pamant au lovit insula greceasca Samos miercuri, in jurul orei pranzului (10:00 GMT). S-au produs intr-un interval de doar 15 minute, informeaza DPA. Ambele seisme au fost localizate la aproximativ 10 kilometri de extremitatea sudica a acestei insule din Marea Egee, la o adancime de 13 kilometri sub nivelul scoartei. Potrivit Institutului […]