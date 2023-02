Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a acuzat vineri Occidentul ca ''politizeaza'' situatia din Siria, pe fondul dezbaterii privind impactul sanctiunilor Vestului asupra ajutorului acordat sirienilor sinistrati in urma cutremurelor devastatoare. El a acuzat ca acest ajutor ajunge ''cu taraita'' in zonele…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a vizitat vineri un spital din provincia Alep (nord-vestul Siriei), una dintre cele mai afectate de cutremurele de la inceputul saptamanii, in prima sa aparitie publica de la seismele care au avut epicentrul in Turcia, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi l-a sunat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad dupa cutremurul soldat cu aproape 8.000 de morti Siria si Turcia, anunta cele doua presedintii - o convorbire fara precedent intre cei doi sefi de stat, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, și celui sirian, Bashar al-Assad, dupa cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria.

- Ministrul turc al apararii si seful serviciilor de informatii s-au intalnit miercuri la Moscova cu omologii lor sirieni, intr-un semn de normalizare a relatiilor dintre Ankara si Damasc in conditiile in care acestea au fost serios afectate de razboiul din Siria, care dureaza de zece ani. Ministrul turc…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca ar putea relua relatiile diplomatice cu regimul omologului sau sirian, Bashar al-Assad, odata incheiat scrutinul prezidential din Turcia din iunie 2023, a informat joi cotidianul turc Hurriyet, citat de EFE.