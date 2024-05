Stiri pe aceeasi tema

- Studenții au instalat o tabara de corturi pe termen nedeterminat in curtea facultați, dupa modelul celor instalate de studenții din București, și cer oprirea colaborarii universitaților cu mai multe firme despre care spun ca profita de pe urma genocidului din Gaza. Exista și o lista de revendicari.Corturi…

- Studenti de la Universitatea ”Babes-Bolyai” si de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca au ocupat, vineri dupa-amiaza, curtea Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala pe o perioada nelimitata si au amplasat o tabara. Studentii au o lista de sapte revendicari adresate conducerii universitatilor,…

- Studenti de la Universitatea „Babes-Bolyai” si de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca au ocupat, vineri dupa-amiaza, curtea Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala pe o perioada nelimitata si au amplasat o tabara, pentru a solicita celor doua universitati „responsabilitate institutionala…

- Un studiu comandat de Kaufland Romania, desfașurat in perioada aprilie-mai 2024, in parteneriat cu experți din cadrul Facultații de Sociologie și Asistența Sociala a Universitații din București, facilitat de UniBuc Consult - Serviciul de Training și Consultanța și compania de cercetare iSense Solutions…

- Mai mulți studenți s-au adunat la sediul Facultații de Sociologie și Asistența Sociala, de pe Șoseaua Panduri, pentru a protesta fața de „genocidul” din Palestina. Aceștia urmeaza modelul celor din SUA. Universitatea din București a transmis ca instituția nu poate fi implicata politic.

- Sociologul Dan Dungaciu a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție. Profesor al Facultații de Sociologie și Asistența Sociala a Universitații din București, acesta a fost acuzat de abuz in serviciu. Citește și: Dosarul 2 Mai: Victimele sunt de vina. Se deplasau neregulamentar In varsta…

- Vineri, 29 martie, medicii bucureșteni au donat sange pentru pacienții lor, iar in perioada 1-5 aprilie, studenții mediciniști organizeaza o noua campanie de donare, in holul Facultații de Medicina a UMFCD și la Centrul de Transfuzie Sanguina din București. La fiecare 2 secunde – cineva in lume are…

- Florentin Gherghe sau Profu’ de romana, așa cum este cunoscut in mediul online, este doctorand in cadrul Facultații de Litere de la Universitatea din București. Pe langa orele pe care le are aproape zilnic la Școala Gimnaziala Dora Dalles Bucșani și la Seminarul Teologic din Targoviște, Florentin merge…