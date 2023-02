Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 17 ani din cartierul Sehitkamil din Gaziantep a supravietuit 94 de ore sub daramaturi, dupa cutremurele devastatoare din Turcia. #UMUTVARUYKUYOK???????? Gaziantep'te Golgeler Apartmaninda 17 yasindaki Adnan Muhammet Korkut, 94. saatte enkazdan sag olarak kurtarildi.????️ Kurtarilma anlari…

- Salvatorii romani au scos de sub daramaturile unei cladiri cu noua etaje o femeie, in varsta de 55-60 de ani. Victima era constienta si a fost predata echipajelor medicale. Potrivit IGSU, la solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile modului de cautare-salvare RO-USAR au continuat, inclusiv…

- Echipele de salvare din Romania au reusit sa gaseasca inca un supravietuitor sub blocurile daramate in Turcia, in urma cutremurelor fevastatoare care au afectat si Siria.Ei au reusit sa scoata de sub daramaturi o femeie, constienta si cooperanta. "La solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile…

- Echipele de salvare au reușit sa-l scoata, la lumina lanternei, pe Tariq Haidar, un baiețel de 3 ani, dintre daramaturi, la aproximativ 42 de ore dupa cutremurul din orașul sirian Jandaris. Familia sa nu a putut fi salvata.

- Zilele acestea, in toate clipurile care vin din Turcia și Siria, cu salvatori ce cauta supraviețuitori ai cutremurelor se aude „Allahu Akbar”. Este un strigat de bucurie și recunoștința care se aude de fiecare data cand este gasit cineva in viața, sub ruinele lasate in urma de cutremurele devastatoare…

- Florin Tanase (28 de ani) a marcat doua goluri pentru echipa sa, Al-Jazira, in victoria obținuta in meciul cu formatia Gulf Heroes Sports Academy din cadrul optimilor de finala ale Cupei Presedintelui, scor 6-1. Tanase a deschis scorul in minutul 1 al meciului din Emiratele Arabe Unite. Storming out…

- Doi dintre cei 4 ucraineni rataciți in muntii Maramureșului, aproape de granița, au fost salvați, ieri dupa-amiaza, dupa aproape 2 zile de cautari. Echipele de salvatori au ajuns la un cetatean ucrainean ratacit si la un salvamontist.