- O tanara logodita cu fiul premierului albanez Edi Rama se numara printre cele aproape 50 de victime confirmate ale unui cutremur violent produs marti dimineata in Albania, cel mai puternic din ultimele decenii, care a devastat mai multe zone din vestul tarii, conform media locale citate de DPA, potrivit…

- Cel putin trei persoane au fost ranite si sunt contabilizate pagube importante dupa un cutremur cu magnitudinea 5,9 grade inregistrat luni seara in insula Mindanao, in sudul Filipinelor, relateaza EFE. Seismul s-a produs la 8 km distanta de localitatea Kadingilan si la o adancime de 5…

- Cutremurul de suprafata de 5,4 magnitudine, in Franta. Mai multe persoane au fost ranite Cutremurul de 5,4 grade s-a produs in jurul pranzului in zona Montelimar (Drome), anunta Biroul Central de Seismologie din Franta (BCSF). Seismul a avut loc la adancimea de doar zece kilometri,…

- Un cutremur de suprafata de 5,4 grade a avut loc luni in sud-estul Frantei, fiind simtit puternic pe plan regional, informeaza presa franceza, conform Mediafax.Cutremurul de 5,4 grade s-a produs in jurul pranzului in zona Montelimar (Drome), anunta Biroul Central de Seismologie din Franta…

- Seismul de 4,4 grade a avut loc la ora locala 18.35 (19.35, ora Romaniei), la adancimea de 14 kilometri, in zona Balsorano (provincia L'Aquila, regiunea Abruzzo), a comunicat Institutul National italian de Seismologie si Vulcanologie (INGV).Cutremurul a generat panica in orasul Roma, unde…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), iar autoritatile locale sustin ca exista un numar neprecizat de raniti, informeaza AFP. Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri in largul coastelor regiunii Calabria din sudul Italiei, dar, potrivit primelor estimari ale autoritatilor locale, nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza DPA. Seismul s-a produs la ora locala 06:31 (04:31 GMT) si a avut epicentrul…

- CUTREMUR cu magnbitudine aproape 6, cel mai mare produs duminica in lume, conform institutelor de specialitate. Cutremurul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri la circa 100 de kilometri de Suva. Insulele Fiji se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o importanta activitate seismica…