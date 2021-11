Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul, in aceasta a doua zi a saptamanii, in Romania. Seismul din dimineața zilei de 26 octombrie s-a produs la ora 03:47, in zona Vrancea – Buzau, la 110 kilometri adancime, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Și a avut 3 grade pe scara…

- O mișcare telurica a fost inregistrata de seismografe in dimineața zilei de vineri, 15 octombrie. Din datele venite de la specialiști, cutremurul s-a produs la ora 06:06, in zona seismica Vrancea – Buzau. Și a avut 3,6 grade pe scara Richter, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare…

- Doua mișcari telurice s-au produs in țara, la doar cateva ore distanța. Ambele seisme au fost slabe ca intensitate. Cel mai recent cutremur a avut loc joi dimineața, pe 14 octombrie, la ora 08:14. Din informațiile facute publice pe site-ul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica…

- Trei mișcari telurice s-au produs in țara, la distanța de cateva ore. Cel mai recent cutremur a avut loc pe 4 octombrie, la ora 01:27, așadar, la primele ore ale zilei de luni, in zona seismica Vrancea. Din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului , seismul a avut loc la ora 9.17 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau.Acesta a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adancimea de 111 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (58 km), Ploiești…

- Un cutremur mediu ca intensitate a avut loc in Romania, in chiar prima zi din septembrie, prima luna de toamna calendaristica. Seismul s-a produs la ora 13:32, in zona seismica Vrancea -Buzau și, potrivit datelor anunțate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP),…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs miercuri in Transilvania, județul Covasna. Seismul a avut loc la ora 13.32 in Transilvania, la o adancimea de 154 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: 53…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs miercuri in Transilvania, județul Covasna. Seismul a avut loc la ora 13.32 in Transilvania, județul Covasna, la adancimea de 154 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea…