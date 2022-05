Cutremur în zona Buzăului, nu s-au raportat victime Un cutremur de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc marți dimineața, fara a fi raportate victime umane sau materiale. Conform Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, evenimentul seismic a avut loc la ora 6.33 (ora locala a Romaniei), in Zona Seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 138km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 61km E de Brasov, 69km NE de Ploiesti, 122km N de Bucuresti, 123km S de Bacau, 128km V de Braila, 131km V de Galati, 140km NE de Pitesti, 176km E de Sibiu, 187km N de Ruse, 205km SV de Iasi. The post Cutremur in zona Buzaului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

