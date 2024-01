Stiri pe aceeasi tema

- A fost cutremur, joi dimineața, 4 ianuarie, in Romania. Seismul s-a produs in zona Vrancea. Din primele informații transmise de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs in 4 ianuarie, la ora 05:40, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 77.3 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața, 4 ianuarie, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform INCDFP, a fost vorba despre un seism slab, inregistrat la ora 05:40:01 (ora locala a Romaniei),…

- Inca un cutremur s-a produs in Romania, de aceasta data in dimineața zilei de vineri, 15 decembrie. Seismul a avut peste 3 grade pe Richter. Confirm primelor informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 15 decembrie s-a produs in…

- Un cutremur de 4,8 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 132,5 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. „In ziua de 04 Decembrie 2023 la ora 00:05:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea 4.8, la adancimea…

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, de aceasta data miercuri dimineața, 22 noiembrie. Cutremurul s-a produs la ora 03:55, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut 3,4 grade pe Richter, fiind considerat un cutremur slab. Și, potrivit informațiilor facute publice de Institutul National…

- Un cutremur s-a produs, joi dimineața, in Romania – mai precis in Oltenia. Din primele informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 04:33, in Oltenia, Gorj, la adancimea de 10.6 kilometri. Seismul a fost unul slab,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc miercuri dupa-amiaza, la ora 16.06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul vine dupa cel de dimineața, cu magnitudinea 4,3. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul…

- A fost cutremur, sambata dimineața, in Romania. Mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea. Cutremurul, unul slab, a avut loc la ora 06:58. Și, informațiile anunțate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea…