Cutremur, in Romania, in aceasta noapte. Intr-o zona unde au loc rar astfel de fenomene

Stiri pe aceeasi tema

- ⬤ Efecte sigure pe termen mediu și lung, daca se continua ritmul susținut al dezvoltarii infrastructurii de transport, la care suntem martori mai ales in cazul Regiunii București – Ilfov: calitate mai buna a vieții și creșterea competitivitații economice – adica dezvoltare adevarata Realizarea noii…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 3.5 a fost inregistrat in judetul Buzau Zona seismica Vrancea, la ora 02:36, la 144 kilometri adancime. Specialistii au localizat cutremurul la intersectia coordonatelor 45.64 N ; 26.55 E.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in județul Salaj, la o adancime de doar 3 kilometri.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari mari in PNL Potrivit Institutului Național de Cercetare…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.3 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 00:46:18 ora locala a Romaniei , in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat la adancimea de 78 km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul s a produs 76 km E de Brasov, 91…

- Un cutremur de mica adancime s-a produs duminica dimineața in județul Arad, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile mari: danseaza pe melodia Jerusalema/ VIDEO Seismul s-a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 2,6 a avut loc la ora 5.40 in județul Buzau. Acesta s-a produs la adancimea de 117 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.6 a fost inregistrat, in aceasta dimineata, la ora 05.40, in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut epicentrul la coordonatele 45.51 N ; 26.26 E la 117 kilometri adancime.Cutremurul s a produs la…

- Pandemia de coronavirus a provocat schimbari in programul si locul in care muncesc cei mai multi dintre romanii din marile orase. Patria Bank a decis sa vina in sprijinul celor care au devenit interesati sa aiba o alternativa de locuit temporara sau chiar permanenta. Oamenii au inceput sa caute variante…