Cutremur în România de 5,7, marți după amiază. Seismul s-a resimțit și în București Un cutremur de 5,7 grade s-a produs, marti, in judetul Gorj. Seismul s-a resimțit și la București. Initial, datele INFP anuntau ca seismul a avut loc in Valcea si a avut o intensitate mai mica. „In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea de 40 km. Cutremurul s-a produs la 102 km NV de Craiova, 120 km SV de Sibiu, 146 km V de Pitesti, 161 km SE de Timisoara, 183 km SE de Arad, 195 km S de Cluj-Napoca, 204 km E de Belgrade, 208 km E de Zemun, 212 km NE de Nis, 212km V de Brasov”, a transmis ulterior INFP.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

