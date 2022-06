Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind trecerea in rezerva a general locotenentului cu trei stele Marian Sima din Ministerul Apararii Nationale, la data de 26 iunie, potrivit Administratiei Prezidentiale.Marian Sima este seful Directiei Informatii Militare. ...

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi, un mesaj pe Twitter in care afirma ca ucrainenii trebuie ajutati sa-si faureasca un nou viitor. „Suntem aici impreuna cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru ca stim ca este de datoria noastra sa actionam. Este responsabilitatea noastra sa mentinem…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2022, de 1.269.662, cu 1.689 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…

- Ministerul Apararii Nationale va asigura un bac fluvial din dotarea Batalionului Nave Treceri Fluviale „Danubius” la Galati, pentru pastrarea fluiditatii traficului rutier de mare tonaj si pasageri catre localitatea I.C. Bratianu, Judetul Tulcea, a informat un comunicat de presa al institutiei. In urma…

- Premierul Nicolae Ciuca a decis acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Daniel Anghel. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Daniel Anghel a fost anterior consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, poziție din care a demisionat vinerea trecuta.…

- PUTEREA a semnalat ca de ani buni Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București este un sat fara stapan unde fiecare comandant taie și spanzura, adica „toaca” dupa cum il taie capul bugetul de milioane de euro alocat de Ministerul Apararii Naționale pentru performanțe de amatori, in special pentru…