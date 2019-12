Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Rusa si-a intrerupt relatiile cu patriarhul ortodox Theodoros al II-lea al Alexandriei si Intregii Africi, care a recunoscut noua Biserica Ortodoxa Ucraineana, independenta fata de tutela religioasa a Moscovei, relateaza AFP.Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a hotarat…

- Ucraina a acuzat compania americana Apple ca "isi bate joc de durerea" ucrainenilor, pentru ca a prezentat in aplicatiile sale ca fiind rusa Peninsula Crimeea anexata in 2014 de Moscova, informeaza AFP.Apple a adus aceste modificari in doua dintre aplicatiile sale importante, Meteo si Harti,…

- Avioane strategice ruse au simulat tiruri cu rachete la 60 km de Odesa, dupa care s-au intors si au zburat in directia Stramtorii Bosfor, a indicat amiralul ucrainean intr-un raport prezentat joi in cadrul celei de-a treia Conferinte pentru securitatea maritima desfasurata in aceeasi zi la Odesa,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters. Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare…

- Rusia a denuntat vineri comportamentul 'distructiv' al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Ucraina, acuzand-o ca amplifica tensiunile, in loc sa incerce o reconciliere a pozitiilor intre Moscova si Kiev, si a calificat sprijinul militar al NATO pentru tara vecina drept 'destabilizator…

- Prim-ministrul Moldovei, Maia Sandu, considera ca este necesara o varianta alternativa de livrare a gazelor in țara incepand cu anul 2020, in cazul in care Kievul și Moscova nu se vor ințelege asupra tranzitarii combustibilului prin teritoriul Ucrainei.

- Modul in care Presedintia SUA gestioneaza stenogramele conversatiilor lui Donald Trump cu lideri straini este in centrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui dupa dezvaluirile referitoare la solicitari adresate Ucrainei in sensul compromiterii imaginii…