Cutremur de 4,1, luni dimineață, în România. Este al doilea seism de peste 4 în mai puțin de o săptămână Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Este al doilea cutremur cu magnitudine peste 4 inregistrat in ultimele 7 zile. Pe data de 6 iulie, tot in zona Vrancea a avut un seism de 4,3 grade. Cutremurul din aceasta […] The post Cutremur de 4,1, luni dimineața, in Romania. Este al doilea seism de peste 4 in mai puțin de o saptamana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

