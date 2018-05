Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs miercuri in Mexic, fara sa fie anuntate deocamdata victime sau pagube materiale, relateaza EFE. Cutremurul s-a produs la 30 de kilometri sud-vest de Arcelia, in statul Guerrero, potrivit Serviciului National de Seismologie. "Deocamdata unitatile de stat ale…

- Presa din Costa Rica vorbește despre cazul Elenei Udrea. Serviciul de imigrare a confirmat ca Elena Udrea a intrat pe 7 februarie 2018 in aceasta țara, fara a fi inregistrata și ieșirea acesteia din țara sud americana Autoritatea Locala din Consta Roca nu a confirmat statutul de imigrant…

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de autoritațile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta țara, formulata de Elena Udrea. Aceasta este precizarea oficiala a Ministerului…

- O mașina a intrat in mulțiume in orașul Munster din Germania. Mai multe persoane ar fi murit dupa ce un șofer a condus sambata mașina direct intr-un grupa de oameni, scrie BBC News. UPDATE 18: 21 Potrivit Die Welt, șoferul dubiței folosite in atac s-a sinucis Hundertschaften aus ganz NRW sind unterwegs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a avut loc in statul mexican Oaxaca, fiind resimțit și in capitala țarii, Ciudad de Mexico. Seismul s-a produs la o adancime de aproximativ 40 de kilometri, potrivit Institutului american de geofizica. In urma cutremurului, mai mulți locuitori din capitala Ciudad de…

- Ministrul de Interne mexican a supraviețuit unui accident de elicopter. Ministrul de Interne mexican, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit, vineri noaptea (sambata dimineața, in Romania), prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de…

- Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic si a fost resimtit inclusiv in capitala Ciudad de Mexico. U.S. Geological Survey, agentia geologica din SUA, a estimat magnitudinea la 7,5 si a inregistrat evenimentul seismic la ora locala 17.39 (01.39 ora Romaniei), informeaza agentiile de presa Reuters,…

- Daca la inceputul lunii martie va avea loc The Bucharest Major, la sfarșitul aceleiași luni va avea loc o alta competiție marca PGL, dedicata exclusiv PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUGB). Denumita PGL PUGB Spring Invitational, competiția va alinia la start 16 echipe, se va desfașura…