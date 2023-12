Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter a lovit astazi insula Mindanao din Filipine. Autoritațile țarii insulare au anunțat ca mai multe mai multe tsunamiuri ar putea lovi Filipine timp de mai multe ore.

- In zona insulei Mindanao din Filipine s-a produs sambata un cutremur cu magnitudinea de 7,5, care va fi urmat probabil de mai multe tsunamiuri, informeaza Reuters.Seismul a fost localizat de Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC) la o adancime de 63 de km, iar Agentia Seismologica…

- Un cutremur de magnitudinea 6,5 a zguduit marti coasta de nord a Papua Noua Guinee, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seismul a avut loc la 20 de kilometrin in largul coastei de nord, la o adancime de 12 metri, in apropiere de orasul Wewak, la ora locala…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a produs marti in largul Papua Noua Guinee, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS), citat de AFP, scrie Agerpres.Cutremurul s-a produs in larg la douazeci de kilometri de coasta nordica a insulei Noua Guinee, la o adancime estimata…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica in zona Vrancea. Seismul a fost resimțit in mai multe zone ale țarii. Cutremur in Romania. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca un cutremur s-a produs duminica dimineața, la ora 5:38, in zona seismica…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs vineri in regiunea Mindanao din Filipine, potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geostiinta (GFZ), informeaza Reuters.Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, a adaugat GFZ. Centrul pentru avertizare in caz de tsunami din Pacific a spus ca nu…

- Articolul Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, in judetul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 6.58, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul…

- Cutremur cu magnitudinea 6,3 in estul Indoneziei; nu a fost emisa alerta de tsunamiUn seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs vineri seara in provincia Maluku din estul Indoneziei, fara a fi necesara emiterea unei alerte de tsunami, a anuntat agentia de meteorologie, climatologie si geofizica a tarii,…