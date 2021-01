Cutremur cu magnitudinea 7 în Filipine Un puternic cutremur cu magnitudinea 7 a avut loc joi în Filipine, anunța Observatorul american pentru supraveghere geologica (USGS), fara însa a fi emisa vreo alerta de tsunami, potrivit AFP.



Epicentrul a fost localizat la 95 km adâncime și la circa 310 km sud-est de Davao, o localitate pe insula Mindanao.



Nu au fost raportate pagube materiale sau victime.



Filipine se afla pe Centura de Foc a Pacificului, unde coliziunea placilor tectonice provoaca seisme frecvente și o importanta activitate vulcanica. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si mai multe cladiri s-au prabusit dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit insula indoneziana Sulawesi, a anuntat agentia nationala de gestionare a catastrofelor, noteaza AFP."Trei persoane au murit si 24 sunt ranite", a indicat purtatorul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 pe scara Richter a avut loc in Arhipeleagul Vanuatu, situat in zona Cercului de Foc al Pacificului. Acesta s-a produs la ora 17.48, ora locala (10.08 ora Romaniei), in Vanuatu, la...

- Un cutremur puternic s-a produs marti in Croatia, cu magnitudinea de 6,3 pe scara Richter. Centrul seismului ce a avut loc in jurul orei 12.20, a fost la 46 de kilometri de Zagreb, conform EMSC.

- Cutremur cu magnitudinea ml 2.8 in judetul Vrancea Romania.Un cutremur cu magnitudinea ml 2.8 a avut loc, in acesta noapte de Craciun, in judetul Vrancea Romania.Seismul caracterizat drept slab de specialistii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a avut loc la ora…

- Epicentrul cutremurului a fost localizat in largul provinciei sudice Sarangani, a precizat Institutul de Vulcanologie si Seismologie din Filipine (Phivolcs).Cutremurul a fost resimtit puternic in orasul General Santos, in municipalitatea Kiamba din provincia Sarangani si in orasul Tupi din provincia…

- Un cutremur cu magnitudine 6,1 a zguduit insula Mindanao din Filipine, a anuntat duminica Centrul Seismologic Euro-Mediteranean. Seismul s-a produs la o adancime de 15 kilometri, informeaza Reuters.AGERPRES Sursa foto: (c) Earth Shaker PH / twitter

- Cutremur in judetul VasluiUn cutremur cu magnitudinea de 2.4 grade a fost inregistrat, la ora 03.32, in judetul Vaslui, la sase kilometri adancime. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost la 43 km S de Iasi, 48 km NE de Bacau,…

- Seismul a fost caracterizat de specialisti drept unul mediuUn cutremur cu magnitudinea 4.0 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23:21:43 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau, la adancimea de 123 km.Seismul caracterizat drept mediu de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…