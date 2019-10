CUTREMUR cu magnitudinea 6,6 în Filipine. Locuitorii au ieşit speriaţi pe străzi Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), iar autoritatile locale sustin ca exista un numar neprecizat de raniti, informeaza AFP.



Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul de la ora locala 09:04 dimineata (01.04 GMT), care a facut cladirile sa tremure.



Epicentrul seismului s-a aflat in acelasi sector ca al unui seism cu magnitudinea 6,4 care s-a soldat cu sapte morti in urma cu nici doua saptamani, potrivit USGS, care a precizat ca nu exista… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

