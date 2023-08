Stiri pe aceeasi tema

- ”Piata hoteliera din Bucuresti continua sa fie atractiva pentru operatorii hotelieri internationali care doresc sa se extinda in Europa Centrala si de Est (ECE). Bucurestiul s-a plasat pe pozitia 5 din 20 de orase din CEE din punct de vedere al interesului principalilor operatori de a investi in perioada…

- Direcția Principala de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev informeaza, intr-un mesaj publicat sambata, ca rușii transporta mine și explozibili pe teritoriul centralei nucleare Zaporojie. ”Invadatorii continua sa mineze Centrala Nucleara Zaporijie și instalațiile de pe teritoriul centralei.…

- Tot mai multe persoane din Rusia și Ucraina posteaza in ultimele zile mesaje disperate pe rețelele de socializare privind o posibila explozie programata de ucraineni la centrala nucleara Zaporojie. De cealalta parte a baricadei, ucrainenii ii acuza pe ruși ca vor sa le arunce in aer centrala nucleara.…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de

- ”Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fata de primele trei luni din 2022, tranzactiile in segmentul industrial si logistic reprezentand aproximativ 50% din volum, iar cele din segmentul birourilor circa…

- Summitul de la Vilnius din luna iulie trebuie sa intareasca si mai mult postura de aparare a NATO pe flancul estic pentru a descuraja si a respinge orice oportunitate de agresiune, au transmis marți, la Bratislava, președinții celor noua state aliate de pe flancul estic al NATO, intr-o declarație comuna…

- Liderii tarilor din Formatul Bucuresti 9 au transmis, intr-o Declaratie comuna, ca sustin aderarea Ucrainei la NATO, „odata ce conditiile o vor permite”. De asemenea, liderii din Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Republica Slovaca si Ungaria care s-au reunit la…

