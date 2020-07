Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, cuscrul lui Crin Bologa, a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Prim-edilul a fost insa achitat pentru celelalte capete de acuzare, printre care si fals in acte, informeaza in exclusivitate sportulsalajan.ro.Citește…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost condamnat, vineri, la patru ani de inchisoare cu executare, pentru abuz in serviciu, in cazul elicopterului SMURD care s-a prabușit la Siutghiol, in 2014. Sentința Curții de Apel Constanța este definitive, noteaza…

- Un politist din judetul Gorj a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la o pedeapsa de sapte ani si opt luni de inchisoare cu executare, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta.

- Potrivit informatiilor obtinute de ziar, Alex Corduneanu (30 de ani), Marcel Catalin Rusu (32 de ani) si Ovidiu Ciobanu (38 de ani) au fost prinsi de politistii din Vaslui pe 8 noiembrie. Cei trei se aflau intr-o masina marca Seat, de culoare rosie, si veneau inspre Iasi. Cand au fost legitimati, asupra…

- Inspectoratul de Poliție din Vaslui a deschis o ancheta dupa ce in spațiul public a aparut o filmare cu un echipaj de poliție aflat pe un camp in apropiere de Huși. Potrivit digi24.ro , cei care au facut filmarea spun ca unul dintre agenți, polițist la Rutiera, a coborat din mașina poliției și a urcat…

- A distrus usa de acces in apartamentul concubinei si a muscat de o mana un politist chemat sa aplaneze incidentul. Autorul acestor fapte este un barbat in varsta de 31 de ani Teius, judesul Alba.

- Un polițist a decis sa iși faca o meserie paralela din a incalca legea. Nu a gasit nimic greșit in asta, așa ca a incasat bani pe banda rulanta, in mod ilegal. Un polițist de la Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Ialomița a primit peste 10.000 de…