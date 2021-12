Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, i-a calificat duminica drept "spioni" si "dusmani" pe observatorii Uniunii Europene care au monitorizat recentele alegeri locale in Venezuela, negind neregulile semnalate de acestia in raportul lor, potrivit AFP. "Cei care au venit ca dusmani - delegatia de…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat marti ca alegerile locale din Venezuela s-au desfasurat in conditii mai bune decat scrutinurile anterioare, dar au fost marcate si de "deficiente structurale", transmite dpa, conform AGERPRES. O misiune de observare electorala…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vazuta marti in timp ce mergea cu un baston, utilizand pentru prima data acest accesoriu in cadrul unui eveniment public dupa anul 2004, cand a suportat o operatie la un genunchi, informeaza AFP. Suverana britanica, in varsta de 95 de ani, purtand…

- Ciclista britanica Elinor Barker a dezvaluit ca era gravida in momentul in care a cucerit medalia de argint in proba de urmarire pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, informeaza Reuters, citat de agerpres. Barker, in varsta de 27 ani, una dintre componentele formatiei Marii…