- Curtea Suprema a Statelor Unite a dat dreptate, joi, unor alesi republicani, intr-o hotarare care ar putea reduce accesul la vot al minoritatilor - o miza a unor lupte politice istorice in America, relateaza AFP. Cei sase judecatori conservatori din cadrul Curtii au validat doua kegi electorale…

- ​Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, omorând cel putin cinci persoane, potrivit unui ONG, ca raspuns la înmultirea atacurilor cu drone împotriva intereselor lor din Irak, noteaza AFP și Agerpres."La ordinul presedintelui…

- Curtea Suprema de Justiție a admis recursul Comisiei Electorale Centrale impotriva hotararii Curții de Apel Chișinau privind numarul secțiilor de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare din 11 iulie 2021. Recursul urmeaza sa fie examinat maine, 22 iunie de catre magistrații CSJ.

- Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a respins recursul liderului Partidului Acasa Construim Europa (PACE), Gheorghe Cavcaliuc, impotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC). Politicianul a contestat decizia Curții de Apel Chișinau care a respins anularea hotaririi CEC-ului prin care Procuraturii Singerei…

- Paxton Smith, o eleva din Texas, a profitat de discursul sau de promovare pentru a lansa o tirada pasionala împotriva legilor care limiteaza sever posibilitatea avortului în acest stat conservator american, devenind viral și atragând laudele mai multor personalitați precum Hillary…

- Sub sloganul luptei impotriva corupției, in alte țari din spațiul post-sovietic au ajuns la putere, in special in Georgia și Ucraina, dar toata lumea a vazut cum pina la urma s-a incheiat totul acolo. Despre acest lucru a declarat deputatul PSRM, Bogdan Țirdea, in emisia unui post privat de televiziune.…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa participe joi la summitul international online pe tema luptei impotriva modificarilor climatice organizat de catre presedintele american Joe Bden, care a invitat 40 de lideri internationali la acest eveniment care urmeaza sa marcheze revenirea Statelor Unite…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a dat, luni, castig de cauza Goole intr-un proces lung cu Oracle referitor la software-ul utilizat in sistemul de operare Android, transmite Reuters. NU va fi nicio AUTOSTRADA. Un deputat știe ce se va intampla: Punem pariu? Decizia curtii a fost luata cu sase voturi…