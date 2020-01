Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a Romaniei a transmis Parlamentului Raportul public pe anul 2018 si Raportul de activitate pe 2019, dupa ce acestea au fost aprobate de Plenul institutiei.Raportul public cuprinde concluziile misiunilor de audit financiar al conturilor publice de executie bugetara, precum si concluziile…

- Curtea de Conturi a Romaniei a transmis Parlamentului Raportul public pe anul 2018 și Raportul de activitate pe 2019, dupa ce acestea au fost aprobate de Plenul instituției. Raportul public cuprinde concluziile misiunilor de audit financiar al conturilor publice de execuție bugetara, precum și concluziile…

- Continua Beatrice Rancea, managerul Operei Naționale Romane din Iași, continua scandalurile cu angajații instituției, dupa ce in ultimele doua luni juristul instituției și-a dat demisia, iar contabilul-șef a fost schimbat pe 21 ianuarie, prin scoaterea postului din organigrama.Simona Alice Gogan, contabil-șef…

- Un barbat s-a trezit ca mai are doar 200 de lei in conturi dupa ce a muncit mai bine de opt ani pentru a-si face un viitor. Tanarul stransese 70.000 de euro, dar a ramas rapid fara ei. Prietena lui i-a cheltuit toti banii. Potrivit ziaruldeiasi.ro, tanara lucra la banca unde barbatul isi deschisese…

- Procesul de privatizare a companiei aeriene „Air Moldova” s-a facut, la unele etape, cu abateri de la cadrul normativ. Deficientele au influentat modul de evaluare a obiectivului supus privatizarii, pretul acestuia fiind mai mic decat pretul real de piata. Este una din concluziile Raportului auditului…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE Muzeul…

- Curtea de Conturi a Romaniei si Comitetul pentru Audit si Inspectie din Coreea de Sud vor colabora pe segmentul de expertiza in activitatile pentru prevenirea si combaterea coruptiei, existand in acelasi timp discutii privind schimbul de informatii intre cele doua entitati, in special in domeniul…

- Europarlamentarul USR Clotilde Armand a publicat, joi, pe Facebook, o lista cu numele copiilor unor membri PSD și ALDE, despre care susține ca sunt angajați in funcții publice."Las și eu lista aceasta Guvernului Orban. Sper sa-i fie de folos", a notat europarlamentarul USR, pe Facebook.…