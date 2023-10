Stiri pe aceeasi tema

- ”In cadrul unei misiuni de audit al performantei privind asigurarea unitatilor sanitare cu medicamente specifice in tratamentul afectiunilor asociate Covid-19, Curtea de Conturi a evaluat modul in care Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare responsabile din subordine au gestionat, in perioada…

- ”In cadrul unei misiuni de audit al performantei privind asigurarea unitatilor sanitare cu medicamente specifice in tratamentul afectiunilor asociate Covid-19, Curtea de Conturi a evaluat modul in care Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare responsabile din subordine au gestionat, in perioada…

- Curtea de Conturi a Romaniei a realizat auditul ”Gestionarea resurselor de medicamente in perioada pandemiei”, iar concluzia specialistilor a fost ca Ministerul Sanatatiia avut o preocupare relativ constanta in asigurarea cadrului legislativ specific pandemiei Covid-19 , insa unele actiuni au fost intreprinse…

- Marți, 17.10.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de Proiectare și Execuție „Pod pe DN 3, km 242+286, la Basarabi, județul Constanța”. Pana la termenul limita au depus oferte urmatorii operatori economici: Nr. Crt.Ofertant1ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI…

- Potrivit datelor oficiale, crește numarul pacienților diagnosticați cu Covid care au nevoie de spitalizare și al deceselor provocate de aceasta infecție. Prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel spune ca „este un nou val epidemic”. Ministerul Sanatații (MS) a comunicat, marți, ca in spitalele de profil…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența /IGSU/ a recepționat o ambulanța de model Volkswagen Transporter, adusa din Austria prin intermediul Mecanismului Protecției Civile al Uniunii Europene, in valoare de 10 mii de euro, informeaza MOLDPRES . Potrivit IGSU, donația a fost oferita ca urmare…

- Potrivit datelor Ministerului Sanatații, un numar de 11.226 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in perioada 11-17 septembrie, cu 4.055 mai multe decat in intervalul precedent. ”In intervalul 11 – 17 septembrie 2023 au fost inregistrate 11226 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV…

- Anul trecut, alaturi de antrenorii si veterinarii lor care au fugit de bombardamentele din Harkov, la Delfinariul din Constanta au ajuns patru delfini si trei lei de mare Pentru participarea acestora la demonstratii, Iulian Calin, directorul interimar al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii de…