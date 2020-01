Stiri pe aceeasi tema

- Declarație bomba in dosarul de violențe al gruparii conduse de Lucian Boncu, in care liderul interlop și Alin Oița, Ion Stepanescu, patronul SPY Security, Gabriel Stoian, Nicolae Gavrila, Ioan Pașan și Paul Ștefan au fost arestați preventiv intr-un dosar in care sunt acuzați de fapte violente, dupa…

- Procurorii DIICOT au continuat ancheta in dosarul violențelor gruparii conduse de interlopul Lucian Boncu. Va reamintim ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu, Gabriel Stoian, Nicolae Gavrila, Ioan Pașan și Paul Ștefan au fost arestați preventiv intr-un dosar in care sunt acuzați de fapte violente,…

- Tribunalul Timiș a avut ieri și azi pe rol cererile de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pentru membrii gruparii Boncu in cele doua dosare de trafic de cocaina, respectiv violențe. Va reamintim ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu, Gabriel Stoian, Nicolae Gavrila, Ioan Pașan și Paul…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat azi contestațiile la decizia de arest preventiv depuse in dosarul in care șapte membri au gruparii interlope conduse de Lucian Boncu sunt acuzați de fapte violente. Curtea de Apel a repsins toate cele șapte contestații, astfel ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu,…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea de arestare a celor noua inculpați din gruparea condusa de Lucian Boncu, acuzați de DIICOT de trafic de droguri de mare risc, camatarie și grup infracțional organizat. Lucian Boncu, Paul Ștefan, Marius Oltean, Alin Cionca, zis „Becali”, Banciu Remus, zis „Coco”,…

- La trei zile dupa ce anunța ca ”il aleg pe dl. Primar ca om caruia sa-i fiu alaturi și ma dezic de oricine e certat cu legea”, Ioan Nasleu și-a aratat public sprijinul pentru Paul Ștefan, unul dintre membrii marcanți ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu. Paul Ștefan a fost arestat…

- Paul Ștefan este unul dintre oamenii de baza ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu și, pana sa fie arestat de doua ori in 48 de ore, a fost unul dintre cei mai apropiați de Ioan Nasleu, actualul șef de la Piețe SA, fost consilier personal al edilului Timișoarei. Aproape de fiecare…