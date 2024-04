Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, anunța ca a recuperat strada Cezar, care face legatura intre str. Loga, o zona „unde multe vile au ajuns in mainile clanurilor prin mijloace dubioase”, și Parcul Copiilor: „Vila cu vila, teren cu teren recup

- E scandal cum nu a fost niciodata in USR Timiș, unde Cristian Alin Moș, fostul șef al filialei județene candideaza la Primaria Timișoara ca independent! Moș e vicepreședinte USR al CJ Timiș, insa, nemulțumit de alianța USR-Forța Dreptei - PMP, a decis ca va candida independent contra lui Dominic Fritz!

- Curtea de Apel Pitești a menținut marți, 9 aprilie, decizia Tribunalului Argeș de inlocuire a arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pentru Ion Georgescu, primarul Mioveniului. Conform deciziei, Georgescu va ramane sub control judiciar, dar nu poate exercita funcția de primar. Articolul…

- "Nu mai sunt motive care sa determine o suspiciune rezonabila ca viata, integritatea corporala, libertatea, bunurile sau activitatea profesionala a martorilor ori a vreunui membru de familie al acestora ar putea fi puse in pericol ca urmare a datelor pe care le furnizeaza organelor judiciare sau a declaratiilor…

- Completul de judecata a raportat acest pericol la „rezonanța ridicata in comunitatea locala a faptei” comise de edil De cateva luni, dosarul lui Ion Georgescu se joaca intre Curtea de Apel Pitești și Tribunalul Argeș. Primarul suspendat al Mioveniului a ajuns iarași in arest la domiciliu, pe 19 martie,…

- USR, PMP și Forța Dreptei au semnat la nivel național protocolul de colaborare in Alianța Dreapta Unita. Cele trei deja anunțasera ca Dominic Fritz va fi candidatul la Primaria Timișoara. Intre timp, insa, au mai fost atrase doua partide in alianța: UDRM și Partidul Liberal. Este vorba, insa, doar de…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj au depistat, marți, 27 februarie, in apropiere de Piața Victoriei din municipiu, o femeie, in varsta de 23 de ani, urmarita internațional. Fața de aceasta, autoritațile judiciare din Belgia au emis mandat european de arestare in vederea extradarii,…

- Fermierii care si-au dus tractoarele in parcarea Modex din centrul orasului Timisoara,a au anuntat ca vor incheia manifestarea si ca isi vor scoate utilajele din oras, parcarea urmand sa poata fi ocupata de soferi incepand de sambata. Fermierii opresc protestul, desi primarul Dominic Fritz a anuntat…