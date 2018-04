Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Curtii de Apel Iasi l-au achitat pe fostul deputat galatean Mihail Boldea in dosarul in care este acuzat de spalare de bani in forma continuata. Potrivit site-ului instantelor de judecata, aceeasi instanta i-a achitat si pe Mihaela Barabanciuc si George Hristu, care au fost judecati in acelasi…

- Curtea Suprema este asteptata astazi sa pronunte sentintele in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova de abuz in serviciu si fals in inscrisuri. Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea pentru cei doi.

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea, fost presedinte al CJ Prahova, isi vor afla astazi, 26 martie, sentintele definitive in dosarele in care au fost judecati pentru coruptie, dupa ce instanta a amanat de doua ori pronuntarea. In prima instanta cei doi au fost condamnati la cinci ani,…

- Fostul sef Agentiei Nationale de Integritate Horia Georgescu si avocata Ingrig Mocanu au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la cate patru ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la noua ...

