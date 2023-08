Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu. Conform surselor din interiorul CCR, judecatorii ar putea declara legea parțial neconstituționala, iar Parlamentul va fi forțat sa intre in…

- Curtea Constitutionala a discutat miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile aduse legii privind pensiile de serviciu, dar si in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul.Judecatorii Curții Constituționale au decis sa amane dezbaterile pe…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru data de 2 august discutarea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse in Parlament Legii pensiilor speciale. De asemenea, in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul, sedinta a fost amanata pentru 21…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei in legatura cu Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul pensiilor de serviciu, dar si referitor la actul normativ privind cresterea varstei de pensionare, au precizat, pentru…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a luat joi, 29 iunie, decizia de a sesiza Curtea Constituționala a Romaniei cu privire la Legea privind pensiile de serviciu, dar și legea privind creșterea varstei de pensionare, au declarat surse din instituție pentru Libertatea.Camera Deputatilor a adoptat luni,…