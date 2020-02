Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca nu exista un conflict institutional, intre Guvern si Parlament, in urma deciziei Executivului de a-si angaja raspunderea pe legea bugetului de stat pe 2020. Pe 23 decembrie 2019, in plenul reunit al Parlamentului, Guvernul si-a angajat raspunderea pe Legea…

- CCR a respins, miercuri, cererea de soluționare a conflictului juridic de natura constituționala dintre Guvern și Parlament cu privire la Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2020, solicitare formulata de Marcel Ciolacu și Teodor Meleșcanu.Curtea Constituționala…

- ​Curtea Constituționala dezbate, miercuri, sesizarea de neconstituționalitate formulata de PSD privind angajarea raspunderii de catre Guvern pe proiectul de lege care modifica ordonanța de urgența nr. 114/2018, dupa ce pe 29 ianuarie a amânat pronunțarea pe aceasta speța. CCR are programata, tot…

- Intrebat daca va demisiona, asa cum a cerut Marcel Ciolacu, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va constata un conflict de natura constitutionala pentru asumarea raspunderii Legii bugetului de catre Guvern, premierul Ludovic Orban a declarat ca a respectat obiectivul PNL, acela de…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca va depune la Curtea Constituționala o sesizare privind un conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și Guvern dupa ce Executivul și-a angajat raspunderea pe legea bugetului de stat pe anul 2020.„O sa fac…

