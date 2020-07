Curtea Constituțională a Austriei: Măsurile de izolare anti-COVID, impuse neconstituțional Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala a Guvernului, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie, relateaza dpa. Partidele de opozitie au cerut guvernului sa plateasca inapoi penalitatile impuse celor care au incalcat masurile. […] The post Curtea Constituționala a Austriei: Masurile de izolare anti-COVID, impuse neconstituțional appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

