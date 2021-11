Cursuri de blogger, vlogger şi influencer, la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati va organiza, in premiera, cursuri de blogger, vlogger si Influencer. Reprezentantii institutiei spun ca trebuie sa se adapteze in permanenta cerintelor pietei. Infiintarea cursurilor de blogger, vlogger, influencer a fost deja aprobata. Ele vor fi organizate in cadrul Departamentului de formare continua si transfer tehnologic. Studentii interesati vor incepe cursurile in semestrul […] The post Cursuri de blogger, vlogger si influencer, la Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati va organiza, in premiera, cursuri de blogger, vlogger si Influencer. Reprezentantii institutiei spun ca mediul virtual este extrem de important si trebuie sa se adapteze in permanenta cerintelor pietei.

