- Dublu campion mondial și european la probele de 100 și 200 de metri liber, David Popovici a inceput excelent prima zi a intrecerilor Cupei Romaniei, gazduite de Complexul Național Sportiv de Natație de la Otopeni, scrie sport.hotnews.roSportivul legitimat la CS Dinamo București a terminat pe primul…

- In nordul Italiei, opt oameni si-au pierdut viata in urma inundatiilor din ultimele 24 ore numai in provincia Forli, din regiunea Emilia-Romagna. 24 de localitati sunt sub apa. Mai multe tronsoane ale autostrazii A14 dintre Bologna si Florenta sunt inundate, iar circulatia este intrerupta. Peste 5.000…

- Președintele francez Emmanuel Macron, care a fost intr-o vizita oficiala in China, a aterizat pentru o escala tehnica in Romania, pe parcursul zborului de intoarcere catre Franța. Președintele francez a aterizat pe Otopeni, dar nu va parasi aeroportul, spun sursele Antena 3 CNN. Este doar o escala tehnica,…

- Fiul guvernatorului tinutului Krasnoiarsk, Artem Uss, care a fugit din arest din Italia, a fost dat in urmarire internationala de Interpol, acesta fiind inclus in baza de date a persoanelor cautate de catre partea americana, a anuntat Agentia de presa RIA NOVOSTI, potrivit Rador.Potrivit sursei,…

- Romania se afla in top 5 țari cu rata cea mai mare fertilitații. Afla cine sta cel mai bine la capitolul fertilitate, dar și țarile unde copiii se fac din ce in ce mai greu. Potrivit Eurostat, in Uniunea Europeana, Franța se afla in topul țarilor cu fertilitatea cea mai mare inregistrata in 2021. Iar…

- Mario Iorgulescu se afla in continuare in Italia, sub pretextul recuperarii medicale, iar ieri a postat o poza cu el, pe Instagram, pentru prima data dupa o lunga perioada de timp in care a fost absent de pe rețelele de socializare. Mario Iorgulescu anunța pe toate lumea ca sunt „Toate bune” și ca se…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost dat in urmarire generala, vineri, dupa ce politistii nu l-au gasit ca sa-l duca la inchisoare. El se afla pe lista ”Most wanted” a Politiei Romane. Arsene a fost condamnat definitiv, vineri, la 6 ani si 8 luni de inchisoare pentru doua infractiuni…