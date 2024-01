Cursa nebună pentru obţinerea „tinereţii veşnice” şi miliardele care stau în spatele ei Miliarde de euro sunt investite in cercetari care sa inverseze procesul de imbatranire celulara. Start-up-uri din toata lumea incearca sa intre pe aceasta piața a „nemuririi”, in care miliardari precum Jeff Bezos finanțeaza clinici care sa „vindece” batranețea, ca și cum aceasta ar fi o boala, potrivit unui documentar prezentat de Hotnews. Speranța de viața continua sa creasca. In Romania, aceasta e de 71,4 ani la barbați și 79,1 ani la femei. „In curand va fi posibil sa traiești pana la 100 de ani, sau chiar 120 de ani”, spune cu convingere Jean-Marc Lemaitre (foto), director de cercetare la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

