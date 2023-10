Stiri pe aceeasi tema

- Olanda a intrerupt duminica producția de gaze la cel mai mare cimp de gaze din Europa, Groningen, din cauza pericolului seismic, in ciuda problemelor energetice globale cauzate de razboiul din Ucraina. Despre aceasta scrie "Adevarul european" cu referire la AFP. In același timp, in caz de vreme severa…

- Cernisov se asteapta ca rezervele de gaze din Ucraina sa depaseasca 16 miliarde de metri cubi la inceputul actualului sezon de incalzire, volum suficient pentru ca tara sa traverseze iarna. Sezonul de incalzire incepe de obicei in a doua jumatate a lunii octombrie. ”Consumul general de gaze al Ucrainei…

- Rusia ar putea fi capabila sa mareasca productia de munitie in urmatorii doi ani la aproximativ 2 milioane de obuze anual, aproximativ dublu fata de asteptarile vestice anterioare, dar inca cu mult sub nevoile de razboi ale Moscovei in Ucraina, potrivit unui oficial occidental, citat de Reuters, potrivit…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a forțat Europa sa iși reevalueze strategiile de aparare, reaprinzand dezbaterile privind avantajele și dezavantajele recrutarii obligatorii ca mijloc de consolidare a securitații. Unele țari din UE iau in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri ca nu poate exista "o pace durabila in Ucraina, nici macar in Europa", pana cand Rusia nu se va retrage din Crimeea, Donbass si alte teritorii ocupate in tara sa, relateaza AFP.

- Analiștii au examinat dinamica modificarii prețului benzinei in Romania și in intreaga lume in prima jumatate a anului și au calculat cați litri de benzina iși poate permite un roman cu un salariu mediu, conform picodi.com.Cele mai mici prețuri la benzina pot fi gasite in Europa de Est – in Belarus…

- Posibila aderare a Ucrainei la NATO va avea consecințe foarte negative pentru sistemul de securitate din Europa și va fi o amenințare absoluta pentru Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov.Rugat de jurnaliști sa comenteze declarația președintelui american Joe Biden…