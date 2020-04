Mircea Geoana, Secretar General Adjunct al NATO, a vorbit, in cadrul unui interviu acordat exclusiv Antenei 3, despre pandemia de coronavirus. El a spus ca, la nivel internațional, mii de cercetatori depun eforturi uriașe pentru a gasi un vaccin pentru combaterea infecției cu COVID-19.

"Crearea unei alianțe pentru gasirea vaccinului pentru acest virus ucigaș e foarte importanta. Noi avem la NATO un coleg, care se numește omul de știința șef, care are numai in portofoliul lui de relații, la nivel de NATO, peste 6.000 de cercetatori la nivel internațional. In clipa de fața exista o coordonare…