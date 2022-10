Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Alba au emis, duminica dupa amiaza, un nou mesaj Ro-Alert, al cincilea, prin care solicita localnicilor care au case in aval de barajul din Rosia Montana si care nu au evacuat inca zona sa faca acest lucru. „Atentie! Locuitorilor din Rosia Montana, din proximitatea albiei paraului…

- Autoritatile din judetul Alba au emis, duminica dupa amiaza, un nou mesaj Ro-Alert, al cincilea, prin care solicita localnicilor care au case in aval de barajul din Roia Montana si care nu au evacuat inca zona sa faca acest lucru, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritațile din Alba intervin duminica dimineața pentru crearea unei cai de acces spre barajul lacului Taul Mare pentru camioanele de mare tonaj care transporta motopompele pentru a evacua apa din lac, avand in vedere ca drumul in zona este impracticabil. „In aceste momente se lucreaza cu utilaje de…

- Autoritatile din judetul Alba au emis, in noaptea de sambata spre duminica, mesaje Ro-Alert prin care cer populatiei din avalul barajului Lacului Piscicol Taul Mare sa paraseasca zona, dupa ce s-a constatat o avarie la golirea de fund a barajului. „Pentru protectia populatiei aflata in proximitatea…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica, mesaj Ro-Alert prin care avertizeaza persoanele aflate in zona orasului Slanic ca un urs a fost vazut in curtea unui localnic. Orasul Slanic, amplasat in zona central-nordica a judetului Prahova, este situat la 450 de metri altitudine. Un urs a fost…

- O noua amenințare cibernetica vizeaza utilizatorii de Internet din Romania. Este vorba de un mesaj trimis prin e-mail, care include un link, in care ar fi o citație trimisa in numele Jandarmeriei și Poliției. “Ca urmare a activitaților dvs. prin intermediul conexiunii dvs. la internet, poliția noastra…

- Autoritațile din Miami (SUA) au intrat in alerta dupa ce un roman de 48 de ani și-a omorat fosta iubita, tot romanca, și apoi s-a sinucis. Potrivit autoritaților, citate de presa americana, barbatul a impușcat-o mortal pe femeie, in plina strada, pentru ca nu a vrut sa se mai impace cu el. Ulterior,…