Cupolă de foc și val de praf saharian, peste România Incepem saptamana cu o avertizare deloc placuta din partea meteorologiclor. Un nou val de canicula vine peste noi. Asta inseamna ca vom resimti temperaturi si de peste 40 de grade Celsius in aceasta saptamana. Cele mai afectate zone sunt sudul si sud-vestul tarii. Fenomenul de cupola de caldura va fi insoțit și de un transport de praf saharian. Vremea se incalzeste treptat, incepand de astazi, cand aerul va fi cu adevarat irespirabil, iar valul de canicula va fi insotit de un transport de praf saharian. Vor fi pana la 34-35 de grade Celsius, izolat in partea de sud-vest a teritoriului, iar… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un val de canicula vine peste Europa, meteorologii vorbind de fenomenul de „cupola de caldura” si praf saharian. De noul val de canicula va fi afectata si Romania, incepand de marti, iar spre sfarsitul saptamanii, valorile resimtite sunt prognozate la 40 de grade Celsius. Revine fenomenul de „cupola…

- Dupa mai multe zile in care a plouat, vremea se schimba! Țara noastra va fi lovita, inca o data, de un val de canicula. Temperaturile vor ajunge și la 37 de ani, la umbra. Meteorologul Mihai Huștiu a declarat la Digi24 ca azi instabilitatea atmosferica se va diminua, ploile se restrang. E posibil ca…

- Un val de caldura ajunge in Romania, la inceputul saptamanii. Temperaturi de pana la 29 de grade Celsius și ploi Vremea este rece și instabila in acest weekend in toata țara, insa meteorologii anunța ca Romania va fi lovita un val de caldura, care va aduce temperaturi de pana la 29 de grade Celsius…

- Meteo: Un val de caldura ajunge in Romania, la inceputul saptamanii. Temperaturi de pana la 29 de grade Celsius, ploi și furtuni Vremea este rece și instabila in acest weekend in toata țara, insa meteorologii anunța ca Romania va fi lovita un val de caldura, care va aduce temperaturi de pana la 29 de…

- Un val de aer polar se abate asupra Romaniei, iar incepand de marți vremea se schimba radical. Pe tot parcursul saptamanii vom avea ploi, ninsori, dar și temperaturi negative. Vremea va fi la extreme in Europa, in țarile din Occident vom avea temperaturi de 40 de grade, in timp ce in Estul Europei vom…

- Un val de aer polar se abate asupra Romaniei, iar incepand de marți vremea se schimba radical. Pe tot parcursul saptamanii vom avea ploi, ninsori, dar și temperaturi negative. Vremea va fi la extreme in Europa, in țarile din Occident vom avea temperaturi de 40 de grade, in timp ce in Estul Europei vom…

- Meteorologii anunta luni, 17 aprilie, ca incepand de astazi si pana miercuri, la ora 12:00, in Capitala va ploua si vantul va sufla cu pana la 50 km/h, iar minimele vor fi cuprinse intre 7 si 9 grade Celsius. Meteorologii precizeaza ca se vor acumula cantitați de apa in medie de 10-20 l/mp. De asemenea,…

- Meteorologii au prelungit luni, 17 aprilie, avertizarea de ploi și intensificari ale vantului, valabila pentru toata țara, pana miercuri, la ora 10:00. Incepand de luni, ora 12:00, si pana miercuri, ora 10:00, Romania se afla sub o avertizare de ploi si intensificari ale vantului. „Temporar va ploua…