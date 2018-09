Stiri pe aceeasi tema

- Traian Ogagau, primarul orasului-statiune Sangeorz-Bai a fost pus intr-o situatie demna de filmele de comedie. Acesta a fost nevoit sa ii ceara unui om de afaceri din judet, care a executat lucrari la Centrul Cultural „Iustin Sohorca”, sa il dea in judecata pentru a recupera banii pe care ii datoreaza.…

- Comunitatea Cultului Penticostal a ajuns intr-un final la un consens cu Primaria Bistrita si se apuca de amenajarea un locas de cult, intr-un punct termic de pe strada Independentei. Biserica lui Dumnezeu Nouapostolica se judeca cu Primaria Bistrita din 2013, de la un an de la achizitionarea punctului…

- Garda de Mediu a amendat Primaria Ilva Mica cu 30.000 de lei, pentru un nimic. Dupa cateva luni de procese, judecatorii nasaudeni au anulat amenda si au transformat-o in avertisment. Primarul comunei Ilva Mica spune ca nu stia despre necesitatea unui aviz, pe langa cele trei pe care le avea, pentru…

- Relatia apropiata pe care Radu Moldovan o are cu IPS Andrei Andreicut nu doar ca este cunoscuta, ci se reflecta si in alocarile bugetare ale institutiei pe care o conduce. In 2017, alocarile bugetare care au vizat apropiati de-ai IPS Andrei Andreicut au ocolit bine legea, dupa cum o arata auditul Camerei…

- Un dezvoltator imobiliar ridica, in zona zero a Bistritei, o magaoaie cu spatii comerciale si apartamente care costa cat o vila langa oras. Doar privilegiul de a avea un loc de parcare in centrul istoric ii va costa pe proprietarii viitoarelor apartamente 7.000-8.000 de euro. Desi construieste de ani…

- Tribunalul Maramures vine cu prima sentinta in dosarul in care Marius Cotor, fostul director general al Leoni, se lupta cu compania, incercand sa anuleze decizia acestora de concediere. Judecatorii maramureseni au respins cererea lui Cotor si au mentinut decizia de concediere a nemtilor de la Leoni.…

- Podul Berariei, care a costat peste un milion de euro, este deja ruginit, vopseaua cojita, iar canalele si ele pline de rugina, desi a fost inaugurat abia acum jumatate de an. Strada Faleza, cu care face legatura si care a costat 3,5 milioane de lei, a fost si ea asfaltata de mantuiala, constructorul…

- Doru Crisan continua sa isi dezvolte afacerile, cu ajutorul nevestei sale, care a ramas, cel putin oficial, la carma acestora. Primarul de pe Valea Bargaului se pregateste sa bage bani in noua statiune Colibita, unde vrea sa ridice o pensiune agroturistica. Spiritul antreprenorial al lui Doru Crisan,…