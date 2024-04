Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de francezi din Nice a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru deținerea a 159 de pisici și 7 caini in apartamentul lor de 80 mp. Animalele au fost descoperite anul trecut traind in condiții mizere, suferind de malnutriție, deshidratare, și avand paraziți, conform BBC.

- Un cuplu a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer! Totul s-a intamplat in București, dupa o cearta in trafic. Oamenii legii au intervenit de urgența la fața locului. Cum a procedat barbatul, dar și ce au decis autoritațile in cazul lui.

- Un cuplu a fost condamnat la 7 ani și respectiv 7 ani și 6 luni de inchisoare pentru ca au determinat un barbat sa practice cerșetoria pe strazile Moscovei timp de 5 ani, aceștia organizau transportarea sistematica a persoanei in Rusia.

- Fostul președinte din Honduras, Juan Orlando Hernandez, a fost gasit vinovat de conspirație pentru trafic de droguri. Verdictul a fost stabilit de jurații unui tribunal federal din SUA. Hernandez risca inchisoarea pe viața. Procesul a ținut doua saptamani, iar jurații au avut nevoie de doua zile pentru…

- Donald Trump - amendat vineri cu 355 de milioane de dolari cu privire la frauda financiara - nu a ezitat sa-si compare soarta cu cea a opozantului rus Aleksei Navalnii, mort in inchisoare, relateaza AFP, scrie news.ro. „Este o forma de Navalnii. Este o forma de comunism sau de fascism”, a declarat…

- Printre munții de moloz și mașini arse, dupa incendiile care au ucis peste 120 de oameni in Chile, ratacesc caini și pisici, pe strazile acoperite de cenusa. Oamenii iși cauta cu disperare animalele de companie, iar veterinarii fac tot ce pot ca sa le salveze, transmite Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie in Franța, dupa mai multe episoade de vandalizari ale camioanelor de catre protestatarii francezi. Zeci de șoferi de TIR care transportau alimente au fost opriți in mijlocul mitingurilor și le-a fost descarcata marfa de catre fermierii…

- Peter Navarro, fost consilier al lui Donald Trump, a fost condamnat joi la patru luni de inchisoare pentru sfidarea Congresului dupa ce nu a dat curs unei citatii legate de ancheta Congresului privind atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA, relateaza CNN.Navarro a fost condamnat pentru doua…