Cupele mondiale de sărituri cu schiurile din România, transmise în toată Europa în următorii trei ani Cupele mondiale de sarituri cu schiurile din Romania, transmise in toata Europa in urmatorii trei ani Aceasta prelungire reprezinta un pas important in continuarea parteneriatului fructuos dintre FRSB și EBU, parteneriat ce dureaza deja de zece ani. „Suntem incantați sa anunțam prelungirea acestui parteneriat valoros cu EBU. Aceasta colaborare dureaza deja de zece ani și speram ca va fi la fel de fructuoasa pe viitor. Este extraordinar ca pasionații de sport sa poata urmari pe Eurosport competițiile internaționale organizate la Rașnov. Speram ca in continuare sa putem sa organizam in Romania,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

